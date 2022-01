Nieuwe coronaregels op goed moment voor Trappers: twee thuisduels mét publiek dit weekend

Net in het weekend dat de ijshockeyers van Tilburg Trappers twee thuiswedstrijden spelen, mag er weer publiek in de ijshal. Algemeen directeur Ruud van Baast is in zijn nopjes.

,,Eindelijk. Want sponsors, fans, spelers, de organisatie... allemaal hebben hier lang op gewacht.” Natuurlijk ziet hij het liefst een volle hal, maar hij ziet het glas toch halfvol. Of een derde vol beter gezegd, want dat is het maximum voorlopig.

\Voor Trappers betekent dat duizend toeschouwers. ,,Onze sponsors en seizoenkaarthouders krijgen uiteraard voorrang”, vertelt Van Baast in aanloop naar de dubbele thuisontmoeting met Black Dragons Erfurt. ,,Vanaf donderdagavond 19.00 uur kunnen zij gratis hun kaartje reserveren via Ticketpoint. Als er daarna nog plaatsen vrij zijn, komt er op zaterdagochtend nog een vrije verkoop.”

Quote We zien natuurlijk graag dat de mensen na afloop nog een drankje blijven drinken. Trappers-directeur Ruud van Baast

De wedstrijd van zaterdag is wat naar voren gehaald. Die zou om 19.00 uur beginnen, dat wordt 17.00 uur. ,,Enerzijds omdat iedereen buiten moet staan om 22.00 uur. Bij een wedstrijd die om 19.00 uur begint, zou dat normaal gesproken wel lukken, zelfs met overtime en penaltyshots. Maar wij zien natuurlijk graag dat de mensen na afloop nog een drankje blijven drinken. We kunnen elke euro goed gebruiken.”

Vervroegen

Van Baast is in gesprek met andere clubs over de thuiswedstrijden die de komende tijd op vrijdag om 20.00 uur op het programma staan. ,,Ook die willen we uiteraard vervroegen. Het aanvangstijdstip proberen we tussen 18.00 en 19.00 uur te plannen. Waarbij we ook rekening moeten houden dat we met veel vrijwilligers werken die vaak overdag elders bezigheden hebben.”

Uitgefloten

Ook spelers en stafleden van Trappers zijn blij dat de thuisduels niet meer in een lege hal gespeeld hoeven te worden. Na de nipte thuisnederlaag tegen Hannover Scorpions (2-3) afgelopen weekend, stelde coach Dave Livingston dat hij er van overtuigd was dat zijn ploeg de wedstrijd zou hebben gewonnen als er publiek aanwezig was geweest. Hij wees op een aantal dubieuze beslissingen van de arbiters. ,,Die hadden ze niet genomen in een volle hal. Niemand vindt het leuk om massaal uitgefloten te worden, zo werkt het nou eenmaal.”

Competitievervalsing

Verdediger Giovanni Vogelaar wees er op dat er sprake was van een lichte vorm van competitievervalsing. ,,Bij onze uitwedstrijden zit wél publiek. In Duitsland gelden per deelstaat andere regels. Soms mogen er maar 250 mensen de hal in, maar meestal meer. Het is dan ook lekker als wij ook weer echt thuisvoordeel krijgen, mét publiek.”

Trappers speelt zaterdag (17.00 uur) en zondag (15.00 uur) in eigen hal tegen Black Dragons Erfurt. Eerder dit seizoen werkten de Tilburgs ook zo'n ‘dubbel’ in één weekend af in Erfurt.