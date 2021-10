Nieuwe Europese zege zorgt toch nog voor een klein katertje bij Heroes Den Bosch

Beachtop­per Raïsa Schoon van Tokio naar de zaal: ‘Ik vind het leuk om met de meiden te spelen’

4 oktober Volleybalster Raïsa Schoon reeg de hoogtepunten dit kalenderjaar aan elkaar, met deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, een tweede plek op het EK en prolongatie van de nationale titel in het zand. In de zaal beleefde zij zaterdag ook een noviteit: het debuut met haar club Voltena in de eredivisie, dat thuis tegen FAST een punt opleverde (2-3), waar een grotere buit absoluut mogelijk was geweest.