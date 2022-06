Nieuwe goalie voor Trappers: Cedrick Andree gaat de strijd aan met Ruud Leeuwesteijn

Andree is een 22-jarige Candaees die ook over een Nederlands paspoort beschikt. ,,We hadden hem twee jaar geleden al in het vizier”, aldus technisch manager René de Hondt van Trappers. ,,Maar toen hadden we geen behoefte aan een extra keeper. Ik heb wel contact met hem gehouden en nu past hij wel in het plaatje.”

Titelkandidaat

Want volgens De Hondt moet een titelkandidaat over drie goede goalies beschikken. ,,Andree zal met Ruud Leeuwesteijn de strijd aan moeten gaan. En op de achterhand hebben we dan ook nog de talentvolle Jowin Ansems, die na het stoppen van Ian Meierdres tijdens het afgelopen seizoen al een aantal wedstrijden heeft gekeept in het Oberligateam. Zijn tijd komt nog wel en hij zal nadrukkelijk bij de selectie van Doug Mason betrokken blijven.”

Andree keepte tot 2020 bij Ottawa 67's in de Ontario Hockey League (OHL), een jeugdcompetitie op hoog niveau in Canada. ,,Hij heeft aan de Allstar Game mogen meedoen”, weet De Hondt. ,,Daar word je niet zomaar voor opgeroepen. Dan kun je echt wel wat.”

De afgelopen twee seizoenen kwam Andree uit voor Belleville Senators in de American Hockey League (AHL), de Soutgh Carolina Stingrays in de East Coast Hockey League (ECHL) en University of Prince Edward Island in de universiteitscompetitie Usports.

Dinslaken Kobras

Trappers heeft twee wedstrijden toegevoegd aan het oefenprogramma in aanloop naar de competitie. Op 2 en 4 september (eerst uit, dan thuis) spelen de Tilburgers twee wedstrijden tegen Dinslaken Kobras, een ploeg die uitkomt in de Regionalliga West en waar oud-Trappers-forward Levi Houkes als hoofdcoach coach aan de slag gaat. Afgelopen seizoen coachte hij samen met Dennis ten Bokkel het Toekomstteam van Trappers, dat kampioen werd in de eerste divisie.

Daarna volgt een uitduel bij Füchse Duisburg op 9 september en twee dagen later - tijdens de open dag van Trappers op 11 september - volgt een thuiswedstrijd tegen Herner EV Miners. Op 16 september komt Füchse Duisburg op bezoek in Tilburg, op 18 september staat Herner EV tegen Trappers op het programma in Duitsland.

Contractverlenging

Een groot aantal spelers van de selectie van vorig seizoen heeft inmiddels ook een contract voor komend seizoen ondertekend. Dat betreft Jordy van Oorschot, Max Hermens, Ties van Soest, Noah Muller, Delaney Hessels, Marvin Timmer, Jordy Verkiel, Jowin Ansems, Danny Stempeher, Reno de Hondt, Wouter Sars, Jonne de Bonth, Diego Hofland en Alexei Loginov. Met enkele spelers is de clubleiding nog in gesprek. Van de volgende spelers is afscheid genomen: Brett Bulmer, Kevin Bruijsten en Bartek Bison.