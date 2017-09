Nieuwe oefennederlaag voor New Heroes in Duitsland

Zaterdag verloor New Heroes nog met veel grotere cijfers van Gladiators Trier: 84-52. Ook nu keek de ploeg van coach Silvano Poropat na het eerste kwart tegen een achterstand aan van 24-11.

,,Gelukkig wisten we die marge daarna intact te houden", zei assistent-trainer Jeroen van Vugt. ,,Vijf minuten voor tijd kwamen we zelfs terug tot op twee punten, maar we misten de energie om helemaal over Heidelberg heen te gaan."

Schoten

Van Vugt concludeerde dat de schoten die een week geleden in de eerste oefenwedstrijd, tegen het Belgische Okapi Aalstar (76-84-winst), wel vielen, nu niet meer vallen. ,,We zijn nog niet waar we straks, als het seizoen begint, zijn willen", zei hij.

Die seizoensstart is voor New Heroes nog vier weken weg. Op 10 oktober opent de Bossche ploeg de nieuwe competitie met een uitwedstrijd tegen Weert.