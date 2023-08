Nieuwe tegenslag voor amazone Dinja van Liere: Devenda Dijkstra uit Nuland vervangt haar op EK

De Nederlandse dressuurploeg voor het EK is onthoofd door het afzeggen van Dinja van Liere. Haar paard Hartsuijker is niet wedstrijdfit. Voor de amazone uit Uden is het al de tweede grote tegenvaller dit jaar. Devenda Dijkstra uit Nuland is haar vervanger.

Bij aankomst in de Verenigde Staten voor de wereldbekerfinale bleek Van Lieres hengst Hermès geblesseerd. Van Liere kwam daardoor in Omaha niet in actie.

Hij was deze week voor het eerst kreupel in zijn hele carrière Dinja van Liere (33)

,,Met pijn in m’n hart heb ik Hartsuijker terug moeten trekken voor het EK”, meldt Van Liere (33) zelf op Instagram. ,,Het was zo’n mooie kroon op ons werk geweest om daar samen met hem te mogen shinen. Hij had het zo verdiend. Maar het mocht helaas niet zo zijn.” Met Hartsuijker won ze begin dit jaar de Grand Prix in Doha en pakte ze zilver in de kür op muziek.

Verstapt

,,Hartsuijker heeft zich denk ik verstapt tijdens de training. Hij was deze week voor het eerst kreupel in zijn hele carrière. De dierenarts is meteen geweest en het is gelukkig geen ernstige blessure maar hij gaat niet op tijd fit zijn voor het EK helaas.”

De Europese titelstrijd is van 6 tot en met 10 september in het Duitse Riesenbeck. Zonder Van Liere, die dus ook niet in actie komt met Hermès het paard waarmee ze vorig jaar op het WK in Herning twee keer brons won (Grand Prix Special en de kür op muziek).

Kopvrouw

Ook voor bondscoach Alex van Silfhout is het een domper dat zijn ‘kopvrouw’ wegvalt. Eerder trok Lynne Maas zich al terug omdat haar paard Electra niet fit was. Reserve Marlies van Baalen uit Brakel schoof daardoor met Habibi DVB door naar het team. ,,Het is in de eerste plaats natuurlijk erg sneu en teleurstellend voor Lynne Maas dat ze op deze manier moet afhaken. Maar Habibi DVB en ik zijn er klaar voor om ons land te vertegenwoordigen tijdens het Europees kampioenschap”, aldus Van Baalen.. Ik vind het ook erg mooi om dit te bereiken met onze zelf gefokte Habibi, nadat ik 25 jaar geleden Europees kampioen werd bij de junioren met zijn naamgenoot.”

Het is nog niet bekend wie de plek van Van Liere in zal nemen. Nederland heeft zich vorig jaar op het WK al geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs.

Emmen naar EK springen

Voor de springruiters begint dinsdag in Milaan al het Europees kampioenschap. Ook daar heeft bondscoach Jos Lansink op het laatste moment zijn selectie moeten wijzigen. Wegens een blessure van Hernandez TN haakte Kars Bonhof af. Kim Emmen komt nu met Inflame Go als vijfde combinatie in actie in Milaan. Het resultaat van de amazone uit Raamsdonk telt niet mee voor het teamresultaat, alleen in de individuele wedstrijd.

