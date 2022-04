Nieuwe trainer aan het roer bij dames van Were Di Tilburg

Transfernieuws bij het Tilburgse Were Di. De dames worden vanaf volgend seizoen gecoacht door Eric van der Pol, die na de zomer de scepter gaat zwaaien bij de Tilburgse vrouwen. Volgens zijn nieuwe werkgever is Van der Pol ‘een grote naam in de Randstad’.

Het is de tweede nieuwe trainer/coach in de recente geschiedenis van de Tilburgse club, nadat eerder al Peter Kalfsterman werd aangesteld als nieuwe trainer voor heren 1. De vrouwenploeg staat momenteel op een negende plaats in de promotieklasse, het op één na hoogste niveau van Nederland.

Van der Pol, die voor twee seizoenen heeft getekend, moet voor volgens zijn nieuwe werkgever voor een ‘professionaliseringsslag’ zorgen in Tilburg. De nieuwe coach trainde eerder al legio heren- en damesteams en was vijf jaar lang actief bij de Nederlandse jeugd, waar hij de O16-jongens onder zijn hoede had.

Vicevoorzitter Willem Woudenberg geeft aan blij te zijn met de nieuwe coach. ,,Zijn gepassioneerde manier van praten over hockey met een heldere tactische visie sluiten perfect aan op de wensen van de groep en de club.”

Negende plaats

De huidige negende plaats op de ranglijst biedt in Tilburg vooralsnog genoeg perspectief op handhaving in de promotieklasse. Were Di heeft nog drie clubs onder zich. Het laatste duel werd op het eigen sportpark met 0-1 verloren van Leonidas, de nummer twee van de ranglijst.

Voor Pasen kunnen de Tilburgers al een grote stap zetten richting een nieuw jaartje promotieklasse. Komend weekend staat het duel met MOP (8e) op het affiche, het paasweekend speelt Were Di op het eigen sportpark tegen HBS, dat op de voorlaatste positie bivakkeert.