Nieuwe Trappers-coach Dave Livingston begint met de beelden: ‘Mooi om iedereen weer te zien straks’

Wat hij zich nog herinnert van de jaren die hij als ijshockeyer bij Trappers doorbracht, van 1989 tot en met 1995? Dave Livingston, binnenkort de nieuwe trainer van de Tilburgse club, wacht even met zijn antwoord. ,,Ik weet nog heel veel en het is nagenoeg allemaal positief, maar ik moet oppassen dat ik geen dingen door elkaar ga halen. Het is tenslotte al wel even geleden. Ik heb ook bij Eindhoven en Den Bosch gespeeld voordat ik naar Tilburg kwam.”