Nipte nederlaag voor Trappers in Hannover

In de overtime werd niet gescoord; na penaltyshots moesten de TIlburgers hun tegenstanders toch feliciteren. Maar de late gelijkmaker leverde Trappers in ieder geval nog een puntje op.

Via treffers van Jonne de Bonth en Jordy Verkiel had de ploeg van Bo Subr halverwege de wedstrijd de snelle 1-0 voorsprong van Scorpions weggepoetst. In de derde periode was het de thuisploeg die eerst langszij en kwam en vervolgens - in powerplay- de leiding nam: 3-2. De volle buit leverde dat dus niet op, maar Scorpions slaagde er wel in om Trappers z'n tweede verliespartij van het seizoen toe te dienen.