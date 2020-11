NK driebanden in Berlicum verplaatst naar eind maart

Ook voor het nieuwe invitatietoernooi The Duke Challenge in Nistelrode (met een prijzenpot van 77.000 euro) zijn andere data gevonden: 19-22 januari 2021 in plaats van eind november 2020.

,,Wij vinden: een Masters zonder publiek is geen Masters”, aldus mede-organisator Ad Smout. ,,In maart is de kans op spelen met publiek groter dan in januari. En de Duke Challenge kan wél zonder publiek worden afgewerkt. En de kans op afzegging van buitenlandse deelnemers is in januari kleiner dan nu.”