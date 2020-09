NK schaatsen voor clubs - met Ireen Wüst - vanwege corona niet komend weekend

Wüst zou namens IJsclub Tilburg meedoen aan de duizend meter bij de dames. Een nieuwe datum voor het evenement is nog niet bepaald. Aan het NK doen veertien clubs mee met ieder acht senioren en zes junioren. ,,Het is voor alle schaatsclubs en de organisatie ontzettend jammer”, stelt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. ,,Dit NK is een super mooie start van het schaatsseizoen en belangrijk voor de clubs. We willen graag dat dit toernooi tijdens dit seizoen nog wordt verreden, maar wel in een ambiance die past bij de doelstelling en de sfeer van dit NK.”