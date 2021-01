Noah Muller sluit aan bij selectie van Tilburg Trappers

VIDEO Rode loper voor Berrie Aarts: duizend keer materiaal­man bij duels van Trappers

6 januari Verloren, maar toch een feestje in de kleedkamer van Trappers na afloop. Terecht, want de duizendste (!) wedstrijd van Berrie Aarts als (onbezoldigd) materiaalman heeft natuurlijk veel meer waarde dan een nederlaag in één van de 48 competitieduels dit seizoen. Ook al was dat dan tegen aartsrivaal en koploper Hannover Scorpions (2-3).