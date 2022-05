Nog één jaar doorgaan met basketballen, voor hoofdprijs: ‘Ik ga niet voor spek en bonen meedoen’

Terwijl de finale om het kampioenschap van Nederland in volle gang is, neemt Marlou de Kleijn, oorspronkelijk uit Kaatsheuvel, het er van. Ze vierde afgelopen weekeinde haar dertigste verjaardag en pakte een concert mee. Tijd om de batterij op te laden nu eindelijk weer een volledige basketbaljaargang gespeeld kon worden.

,,Het was een zwaar seizoen”, blikt de inwoonster van Nieuwendijk terug. ,,Veel wedstrijden werden afgelast en moesten worden ingehaald. Daarom besloot de bond dat vanaf februari de vijf hoogste ploegen tegen elkaar zouden spelen en de vier laagste ook. Het kostte me wel even tijd om daar mee om te gaan. Wéér trainen, weer doorgaan, dacht ik. Die wisselvalligheid van het uitvallen en spelen van wedstrijden was lastig.”

Individuele prijs

Haar team Binnenland uit Barendrecht werd derde in de competitie. De ploeg rekende in de kwartfinale van de play-offs om het kampioenschap af met Jolly Jumpers uit Tubbergen. Grasshoppers uit Katwijk was in de halve finale te sterk. Die tegenstander schakelde de Zuid-Hollanders ook al uit in de halve finale van de beker. Twee keer net geen prijzen dus voor De Kleijn, die niet voor het eerst werd gekozen voor het All-Star-team van de Women’s Basketball League. ,,Grasshoppers, maar ook Den Helder, was net wat fitter en presteerde beter op de momenten dat het er om ging.”

De uitschakeling zorgde ervoor dat zij zaterdag in Den Helder de eerste wedstrijd in de finaleronde kon bekijken in plaats van dat ze zelf moest spelen. Ploeggenote Pien Steenbergen uit Berlicum was er ook. Het zeventienjarige talent werd uitgeroepen tot Rookie of the Year (grootste belofte). Ze vertrekt – waarschijnlijk in augustus – komend seizoen naar Amerika, om daar basketbal en school te combineren. ,,Pien speelde niet op haar favoriete positie, maar heeft het ondanks dat heel goed gedaan”, looft de dertien jaar oudere De Kleijn haar ploeggenote.

De routinier, die in november terugkeerde in Oranje, is blij met haar individuele prijs. Ze vindt het wel jammer dat haar team opnieuw geen hoofdprijs pakte. Ze dacht net als een jaar eerder na of ze er nog een seizoen aan vast moet plakken of haar carrière moet beëindigen. ,,Nog één jaar en dan is het mooi geweest”, meent De Kleijn, die in drie seizoenen nog geen kampioen werd met Binnenland. ,,Alleen als iedereen de intentie heeft om prijzen te pakken en er een goed team staat. Anders stop ik er nu al mee. Ik ga niet voor spek en bonen meedoen.”