Nog één keer mag Zsa Zsa Fernandes dromen van de World Series Little League

Voor de vijfde keer is Roef! gastheer voor het Europees Kampioenschap Little League. ,,Het kost heel veel tijd, maar het is te leuk om het niet te organiseren.”

Elk jaar heeft Zsa Zsa Fernandes naar de Europe & Africa Regionals uitgekeken. Immers, je speelt internationale wedstrijden. En als je wint, dan mag je meedoen aan de World Series van deze Little League. In het mekka van het baseball mogen spelen, de Verenigde Staten, het is de softbalster van Roef! nog niet ten deel gevallen. Dit jaar is haar laatste kans: ze is zeventien jaar, vandaar.

Woensdag en donderdag verloor haar team, Brabant Bandits, zijn eerste wedstrijden op het sportpark van Roef!. Droom uiteengespat? Nee, de nummers twee en drie van de poule spelen vandaag voor een plek in de finale.

Vijfde keer

Alweer voor de vijfde keer is Roef! door de organisatie, gevestigd in de States, uitverkoren om dit Europees kampioenschap - deze keer doen er geen Afrikaanse teams mee - op touw te zetten. ,,Het kost ontzettend veel tijd”, zegt de toernooidirecteur (56), “maar het is te leuk om het niet te doen. Daarom vragen we het telkens weer aan. En ik kan bouwen op een geweldig team aan vrijwilligers.”

Deze keer is het op poten zetten van het EK Little League wat makkelijker verlopen: alleen softbalteams uit Nederland, Tsjechië en Italië hebben zich ingeschreven. Tegelijkertijd is het ook een teken aan de wand: Spanje, Duitsland en Polen zijn afwezig. Wellicht speelt corona daarin een rol, want twee jaar kon dit evenement, dat wereldwijd tussen 6 en 10 juli wordt gespeeld, niet doorgaan.

Kenners

Softbal is een kleine sport in Nederland, dus ook de Little League maakt slechts bij de kenners wat los. Maar in de Verenigde Staten is dat een heel ander verhaal, heeft Jansen in 2019 zelf ervaren. “ESPN zendt alle wedstrijden uit. Waar je ook komt, er wordt over gesproken.”

Quote Structu­reel aandacht geven aan de jonge talenten heeft heel goed uitgepakt. Het was het meteen raak. Jeroen van de Wiel

Dat Roef! al zo lang gastheer is, heeft een verleden. In 2003 stapte Jeroen van de Wiel (48), coach van de Brabant Bandits, bij de Moergestelse club over van het honkballen naar het softballen. Hij had een missie: die jeugdtak in Noord-Brabant nog meer op de kaart zetten. ,,Er werd alleen bij Gryphons, Twins en ons door jeugd gesoftbald.”

Om het softballen bij de meisjes aan te zwengelen, besluit Van de Wiel in 2008 om de talenten van de drie clubs bij elkaar te voegen in een Brabantse selectie. ,,Structureel aandacht geven aan de jonge talenten heeft heel goed uitgepakt. Het was het meteen raak. We werden landskampioen, wonnen het Europees Kampioenschap Little League.” Dus mochten ze meedoen aan de World Series. ,,Toen hebben we een echte naam verzonnen, Brabant Bandits.”

Meedenken

De aanpak, gevolgd door de successen, bleef niet onopgemerkt. Nog eens zes Brabantse clubs voegden softbal toe aan het honkballen. ,,Dat kwam zeker niet alleen door dat succesvolle seizoen. We hebben er hard aan moeten trekken. Zo hebben we alle clubs uitgenodigd om mee te denken in mogelijkheden.” Zoals? “Heb je te weinig jeugd, ga samenwerken met een andere club. Zodat er toch gespeeld kan worden. Want zien softballen, doet softballen.”

Dan nog blijft het duwen en trekken. ,,Het loopt langzaam weer terug. Dankzij voetballen en handballen. De meiden zien de successen op televisie.”

Hoe dan ook, deze dagen zijn de softbalsters de mooiste op sportief vlak van het jaar. En je hoort het ook. Gillende meiden, de yells. Slechts in drie talen, hopelijk zijn er dat volgend jaar meer. Misschien weer bij Roef!.