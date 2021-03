Nog meer coronabesmettingen bij Trappers, play-offs niet in gevaar

Daarmee komt het reguliere seizoen van Trappers vroegtijdig ten einde, want de wedstrijden tegen Herner EV (3 april) en Hannover Indians (5 april) zijn afgelast. De ploeg van Bo Subr speelt daardoor geen 48 duels deze jaargang, maar 41 competitiewedstrijden. De Tilburgse ijshockeyers eindigen op de tweede plek, met een gemiddeld aantal van 2,15 punten per wedstrijd. Met een straatlengte achter op koploper Hannover Scorpions, waarvan dit seizoen ook vier keer werd verloren. De koploper pakte gemiddeld 2,39 punten.

De play-offs die vrijdag 9 april starten, zijn vooralsnog niet in gevaar. Maar een smet op de voorbereiding is het wel, want net als afgelopen week traint Trappers ook deze week niet. De eerste tegenstander in de kwartfinale is nog onbekend. Er volgen nog pre-play-offs en de ploeg van Subr zal in ieder geval de hoogstgeplaatste winnaar daaruit treffen, op Stappegoor.