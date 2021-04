Nog niet iedereen bij Trappers test negatief, maar geen reden tot bezorgdheid

Vrijdag wil Trappers beginnen aan de play-offs van de Oberliga Nord, de Duitse competitie waar de club al vijf jaar in uitkomt. Enkele spelers bij wie ongeveer twee weken het coronavirus werd aangetroffen, leverden nu nog steeds een positieve test af. ,,Maar dat is een na-effect, ze zijn niet meer besmettelijk. Ze hebben voldoende tijd in quarantaine gezeten”, weet Trappers-directeur Ruud van Baast na consultatie van medisch deskundigen.

CT-waardes

,,We hebben van de positief-testers ook de CT-waardes opgevraagd. Daar heeft ook de Duitse ijshockeybond; daar werken ze altijd met die gegevens”, legt Van Baast uit. ,,Als duidelijk is dat die waardes laag zijn en er dus sprake is van een na-effect en geen besmettelijkheid, dan krijgen we groen licht. En dat is echt wat ik verwacht. Niemand heeft nog klachten, dat is ook belangrijk natuurlijk.”

Sneltesten

Trappers hervat in ieder geval dinsdagavond de training en werkt er dan dagelijks minimaal één af voordat vrijdag de play-offs van start gaan. Van Baast: ,,We hebben natuurlijk een dringend verzoek aan spelers en stafleden gedaan om in hun thuissituatie en eventueel op het werk extra voorzichtig te zijn. En vanaf nu gaan we ook dagelijks sneltesten afnemen om een vinger aan de pols te houden.”

Drie ploegen exit

Voor drie andere ploegen uit de Oberliga Nord zit het seizoen er op. Zij mogen vanwege coronabesmettingen niet aan de play-offs beginnen. Bij Saale Bulls Halle testten zeven spelers positief. Ondanks dat iedereen klachtenvrij was, legde het Gesundheitsamt uit Halle een quarantianeperiode van twee weken op. Ook Diez-Limburg en Krefeld zijn om die reden klaar met het seizoen. ,,Wat dat betreft was het gunstig voor wij onze positieve tests twee weken geleden hadden en dat we de quarantaine achter de rug hebben voordat de play-offs van start gaan”, zegt Van Baast opgelucht.