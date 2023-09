Nog nooit zwom hij meer dan zeven kilometer, maar nu is Bas Blanker kampioen op de tien

Bas Blanker moest dit seizoen telkens zijn meerdere erkennen in Tenzin Tieman, maar vrijdagavond kroonde Blanker zich in Werkendam tot open Nederlands kampioen op de tien kilometer openwaterzwemmen. En dat terwijl de 17-jarige nooit verder dan zeven kilometer had gezwommen.

Vrijdag ging hij Tenzin Tieman verslaan, dat was het doel van Bas Blanker. ,,Bij alle andere openwaterwedstrijden was ik achter hem geëindigd.” Daar moest verandering in komen en op het open Nederlands kampioenschap op de olympische afstand lukte dat. ,,Elke kans die ik kon grijpen wilde ik pakken. Bij de start lukte dat nog niet.”

Op de baan van 500 meter lang op het Biesbosch MuseumEiland kwam de volgende kans al in de eerste kilometer. ,,Tenzin ging de verkeerde kant op en daardoor kon ik binnendoor een klein gaatje slaan. Vervolgens ben ik vol doorgetrokken.” Het gat was geslagen en werd steeds een beetje groter. ,,Halverwege wist ik dat de kans groot was dat ik zou winnen. Alleen ben je pas zeker als je over de finish komt. Er kan veel gebeuren. Je kunt kramp krijgen. Het verste dat ik ooit zwom was zeven kilometer. De laatste twee kilometer was pittig, maar ik had een groot gat en kon consolideren.”

Top van Nederland

Zes jaar geleden begon hij met het zwemmen van één à twee wedstrijden in het open water per seizoen. ,,Tijdens corona lag het even stil, maar daarna heb ik het weer opgepakt.” Hij zwemt vijftien uur per week. ,,Vooral binnen.” Daar richt hij zich op de lange afstanden, de 800 en 1500 meter. Zijn doel dit jaar was om zowel binnen als buiten in de top van Nederland mee te doen.

Dat is gelukt. Met de Nederlandse titel op de tien kilometer als mooie bekroning. Een afstand die hij nog nooit had gezwommen. Om voldoende energie te hebben voor de olympische afstand, at de jonge Rotterdammer drie uur van tevoren nog een bord pasta. ,,Dat heb ik de afgelopen dagen veel gegeten.” Net voor de wedstrijd pakte hij nog een gelletje. Iets dat hij tijdens het zwemmen nog vijf keer deed. Het was voldoende voor de zege.

Hij legde de tien kilometer af in een tijd van 2.15,36 en had daarmee een voorsprong van ruim drie minuten op Tieman. De derde plek op het podium was voor Marc Hoogendam. Zijn eerste overwinning vieren bij de senioren zat er niet meteen in voor Blanker. Hij moest op tijd naar bed, omdat zaterdag nog een vijf kilometer volgt. ,,Daarna heb ik de rest van het weekend om na te genieten.”

Bij de vrouwen was het podium hetzelfde als vorig jaar. Winnaar Anne Noom (2.21,28) bleef Jenny Schouten twaalf seconden voor. Het brons was voor Amé Hulleman.

