Nog werk zat voor coach Jaumin bij Heroes Den Bosch

Pfff, wat een voorbereiding. Even rustig naar de competitiestart toe werken is er niet bij voor Heroes Den Bosch. Vooral afgelopen week volgden de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Eerst was er een week geleden het afgebroken oefentoernooi in Brussel na een vermoeden van corona bij een speler van de thuisclub. Tien dagen gedwongen quarantaine dreigde voor de spelers van Heroes, totdat een test uitwees dat de speler van Phoenix Brussel toch geen corona had.