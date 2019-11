Nominaties Mariska Lips Award 2019 bekend

Met de Mariska Lips Award wordt jaarlijks de meest talentvolle sporter die is verbonden aan de Topsportopleiding Tilburg (in het Willem II College) in het zonnetje gezet. Mariska Lips was een talentvolle amazone toen ze in 2003 op 14-jarige leeftijd overleed na een val van haar paard.

Maarten Schut is keeper bij Willem II Onder 17 en heeft er een contract. In een goede afloop van zijn eindexamenjaar op de havo heeft hij vertrouwen. ,,Studeren gaat goed samen met zes keer in de week trainen en op zaterdag een wedstrijd.”

Julia van Dijk is kunstschaatsster. Ze zit in 2-havo en schaatst bij Drechtsteden Dordrecht en staat wekelijks zo'n 22 uur op het ijs. Al vier keer was ze tweede van Nederland in haar leeftijdscategorie.