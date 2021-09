Nooit samen trainen, maar wel in de eredivisie: ‘Ze trainen doordeweeks en vliegen op vrijdagavond naar Nederland’

In 1986 werd Valkencourt uit Valkenswaard landskampioen, twee jaar later herhaalde L.+T. Software uit Eindhoven dat kunststukje. Oud-international Han Gootzen (62) hoopt op termijn op nieuw Brabants succes. Hij waagt met een jonge selectie de stap naar de eredivisie. Elias Hardmeier (19), Mauro Schärrer (18) en Jochem de Hoop (29) gaan met ttv Maashorst uit Uden de uitdaging aan. Klein detail: de tafeltennissers trainen nooit met elkaar en zien elkaar pas in het weekend.

,,Elias en Mauro zijn twee Zwitserse toptalenten”, vertelt Gootzen, die zelf tien jaar in het Nederlands team speelde. ,,Ze zetten de komende vijf, zes jaar alles aan de kant om te proberen de top te halen in het tafeltennis. Ze trainen doordeweeks, vliegen op vrijdagavond naar Nederland en spelen dan bij ons in het weekend een wedstrijd. Dan keren ze terug naar Zwitserland, om daar ook nog in de competitie te spelen.”

Jeugdbondscoach

Hardmeier tafeltenniste afgelopen seizoen al bij ttv Maashorst in de eerste divisie. Hij speelt met zijn maatje Schärrer als dubbelpartner in Zwitserland. Gootzen hoorde dat een plekje vrij kwam in de Eredivisie, omdat twee teams zich niet in hadden geschreven. Daarom vroeg hij dispensatie aan en de tafeltennisbond liet de Udense vereniging toetreden. De derde man in de selectie, De Hoop, is tevens coach bij de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Hij heeft ook zijn eigen tafeltennisschool in Schiedam. De Italiaan Lorenzo Corsico (23) is de vierde man op de lijst, Gootzen zelf staat vijfde.

,,Als alles goed gaat, speelt Lorenzo niet”, zegt Gootzen. ,,Het is een aardige speler, die tafeltennis meer als hobby heeft. Zijn prioriteit ligt bij zijn studie. Hij zal er hard aan moeten trekken om mee te kunnen komen in de Eredivisie. De eerste drie spelers zijn veel beter. Ik heb zelf jarenlang op topniveau gespeeld en heb mijn techniek en talent nog wel, maar het fysieke aspect gaat ook meetellen. Als het programma van de Zwitsers samenvalt met dat van ons, spelen zij in Zwitserland en spelen Lorenzo en ik in hun plaats. Laten we hopen dat we die situaties niet vaak mee gaan maken.”

Biertje

Hoe moet dat dan, als de tafeltennissers nooit met elkaar trainen en elkaar pas in het weekend zien? ,,We bellen en appen regelmatig”, legt Gootzen uit. ,,En in augustus zijn we bij elkaar gekomen om goede afspraken te maken.” Voor de Zwitsers betekent een weekendje in Nederland dus overnachten, een wedstrijd spelen, een biertje drinken en weer naar Zwitserland. ,,Nou, het zijn topsporters, dus dat biertje laten ze zitten”, zegt Gootzen. Lachend: ,,Maar ik niet, hoor.”

Hij hoopt met ttv Maashorst vierde te worden, want dan ontloopt de ploeg de nacompetitie om handhaving. De nummer acht degradeert. ,,Vierde tot zesde is een reële doelstelling.” Na een jaar kan de ploeg zich dan misschien opnieuw versterken. ,,Het zou mooi zijn om dan Nederlandse talenten toe te kunnen voegen”, zegt Gootzen. ,,Waarom we dat nu niet doen? Dat kost geld, want dan moeten die jongens hier natuurlijk ook trainen. Voor het publiek is jonge tafeltennissers wel mooi. Die zijn, niets ten nadele van de oudere garde, gretig en goed coachbaar.”

Sportvolley Maashorst

Gootzen heeft volop plannen, want hij zou op termijn ook graag een eigen accommodatie willen hebben. Nu speelt het team in de gymzaal van een Udense basisschool. ,,De naam Sportvolley Maashorst is al vastgelegd”, zegt hij. ,,Een eigen sportcampus, waar meerdere sporten aangeboden zouden kunnen worden. Het zou mooi zijn als de plannen daarvoor over één seizoen werkelijkheid kunnen worden.”

Volledig scherm Coach Han Gootzen van ttv Maashorst uit Uden. © Pix4Profs / Jan Stads