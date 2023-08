Nu komt ook de jongste van de zeven Joly-broers bij Trappers spelen: ‘Ik wil het geloof niet alleen in mindere tijden gebruiken’

De oudste vier zoons - onder wie oud-Trappers-speler Raphael Joly (34) - werden nog geboren in Nederland, de jongste drie - onder wie D’Artagnan (24) - in Canada. ,,Ik heb beide paspoorten, dat is voor Trappers wel handig”, weet hij. Want dan geldt hij niet als een van de (maximaal drie) imports. De Tilburgse ijshockeyclub hengelde al een paar jaar naar hem, maar had deze zomer pas beet. ,,Ik heb gekampt met een langdurige rugblessure, toen kwam het coronavirus en vorig seizoen heb ik op het laatste moment voor Erfurt gekozen”, vertelt de jongste van de zeven Joly-broers.

Erfurt speelt net als Trappers in de Oberliga Nord. Waarom dan niet meteen voor de Tilburgse club gekozen vorig jaar? ,,Ik had al een paar jaar nauwelijks wedstrijden gespeeld, vooral vanwege covid. En mijn broer Raphaël is de trainer van Erfurt. Ik had hem heel weinig gezien die jaren en het leek me een goede manier om daar het ritme weer terug te vinden. Zoals ik het nu een goed moment vind om wél naar Tilburg te komen.”

Ik speelde al met pijn en toen brak die voet echt finaal doormidden D’Artagnan Joly

Het ritme vinden in Erfurt viel niet mee, want in de eerste competitiewedstrijd van die club liep Joly een breuk in zijn voet op. ,,Alleen was er niks te zien op de scan die werd gemaakt. Dus ik speelde met pijn nog twee wedstrijden door en toen brak de voet echt finaal doormidden. Toen ben ik meteen geopereerd. Het kostte ruim vier maanden om weer helemaal te herstellen.”

Hattrick

Bij zijn rentree deed ‘Darts’ van zich spreken met een hattrick en twee assists. Er mag ook best wat van hem verwacht worden, want in 2017 werd hij gedraft door de Calgary Flames. ,,Zo'n club heeft dan drie jaar het recht om je te contracteren. Mede vanwege mijn rugklachten hebben ze daar toen niet voor gekozen en was ik transfervrij. De club vond het niet nodig dat ik geopereerd werd. In de zomer voordat ik naar Erfurt kwam, heb ik dat wel laten doen en nu ben ik eindelijk van de klachten af.”

,,Of ik baal dat ik de NHL niet heb gehaald? Natuurlijk, maar ik geloof ook dat alles om een reden gebeurt. En ik heb tijdens lastige periodes veel aan mijn katholieke geloof gehad. Ik moet nog eens kijken of ik in Tilburg een goede kerk kan vinden, al zal het niet meevallen om daar elke zondag naartoe te gaan omdat dat een speeldag van Trappers is. Maar ik wil het geloof niet alleen ‘gebruiken’ in mindere periodes, dat zou niet goed zijn.”

Ik kende Cedric Andrée al een beetje; hij woonde in het Engelstali­ge deel en ik in het Franstali­ge D’Artagnan Joly

Bij zijn nieuwe avontuur in Nederland wordt Joly ‘begeleid’ door Trappers-goalie Cadric Andrée. ,,We hebben veel overeenkomsten”, weet Joly. ,,We hebben allebei een Canadees én Nederlands paspoort, hebben allebei aan een NHL-trainingskamp meegedaan en zijn allebei hier in Tilburg met onze vriendin. We kenden elkaar al een klein beetje, want onze families wonen in Canada niet heel ver van elkaar af. Wij in het Franstalige deel, zij in een Engelstalig stuk van het land. Maar in de zomer hoorden we tot een groep ijshockeyers die geregeld samen gingen trainen. Pas toen ik voor Trappers koos, hoorde ik dat hij ook van Nederlandse afkomst is.”

Comfort-zone

‘Darts’ heeft zin in het nieuwe seizoen, zin in wonen in Tilburg, dat hij als een springplank ziet naar een grotere competitie. ,,Door veel te reizen, open je nieuwe gedeeltes van jezelf, ga je buiten je comfort-zone. Mijn ervaring is dat je daar een beter mens door wordt.”

Tilburg Trappers begint zaterdag met trainen en speelt één van z'n oefenduels in de voorbereiding in Tilburg; op dinsdag 12 september tegen Moskitos Essen.