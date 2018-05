Oberligaclubs stemmen tegen Trappers, maar voorzitter zegt: 'geen paniek'

Leider Herlings bouwt voorsprong verder uit in Letland

13 mei Hoe de 2de manche later deze zondag ook afloopt, Jeffrey Herlings zal Letland sowieso als leider in de WK-stand verlaten. Met de winst in de eerste moto vergrootte de 23-jarige motorcrosser uit Oploo de voorsprong op Antonio Cairoli tot 26 punten.