Oefenprogramma Trappers: vertrokken coach Bo Subr komt naar Tilburg met zijn nieuwe club

Nieuwe Trap­pers-coach Dave Livingston begint met de beelden: ‘Mooi om iedereen weer te zien straks’

25 juni De nieuwe coach van Tilburg Trappers is een Amerikaan en woont al ruim vijftien jaar in Noorwegen, maar Dave Livingston voelt zich zeker ook Nederlander. ,,Ik heb het paspoort, hè. Maar doe het interview nu nog maar in het Engels alsjeblieft.”