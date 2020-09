Oisterwijkse coureur Huub van Eijndhoven heeft turbulent jaar gehad: ‘Ik wil gewoon hard gaan’

In maart stond de naam van Huub van Eijndhoven ineens op alle autosportwebsites. Tijdens de eerste officiële race na de renovatie van het circuit in Zandvoort ging het mis, notabene in de vernieuwde Hugenholtzbocht. Op een filmpje op YouTube is het einde van de megacrash te zien: de Porsche van Van Eijndhoven vliegt met een dubbele salto over de vangrail en landt op zijn dak. Een paar marshalls zoeken dekking en worden net niet geraakt. De oorzaak lag niet bij Van Eijndhoven zelf, zo was meteen duidelijk, en ook niet bij het nieuwe circuit.