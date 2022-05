Olympisch goud maakte van Tilburg-keepster Maddie Hinch nog geen supervrouw: ‘Door die irreële verwachtingen werd het in mijn hoofd een puinhoop’

,,De keuze voor HC Tilburg was een gok, maar ik kan zeggen dat ik de juiste kaart heb gespeeld”, zegt Maddie Hinch (33) dan ook. De drievoudig wereldkeepster van het jaar streek afgelopen zomer met olympisch brons uit Tokio om haar nek op De Oude Warande neer. Ze werd in 2016 in Rio olympisch kampioene met Groot-Brittannië, voorkwam in de finale dat Nederland ook maar één van de beslissende shoot-outs maakte. Op het oog was alles perfect, maar dat was ver bezijden de waarheid. Wie haar verhaal aanhoort, begrijpt dat haar stap naar de Tilburgse promotieklasser een minder verrassende move was dan het lijkt.