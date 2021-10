Omloop van Hil en Moer: een verbaasde winnaar en een leider in de rolstoel

Verbazing alom na de finish van de derde BXS Omloop van Hil en Moer. Luuk Verbruggen stond erbij alsof ie zelf nog maar amper besefte dat hij de vierde voor de topcompetitie meetellende junioren-klassieker had gewonnen. ,,Dit is mijn eerste zege bij de junioren”, stamelde de 17-jarige tiener nadat hij zijn vier medekoplopers in de sprint achter zich had gelaten.