On Tour wil dé tennisopleiding van Nederland worden: ‘Volgende stap is top 100-speler afleveren’

'If you can't beat them, join them." Annemieke van Sambeek, oprichtster van Amjoy, zegt het halverwege het gesprek over de samenwerking met Tennis Academy Henk van Hulst met een lach. Even eerder hebben zij en Willem Jan van Hulst uitgebreid verteld hoe de tennisacademies uit respectievelijk Veldhoven en Valkenswaard samen hét opleidingsinstituut van Nederland willen worden.