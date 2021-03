‘Onbekend’ in Nederland, een grote jongen over de oceaan: hoe een Brabantse oud-voetballer Canadese talenten ontwikkelt

Unieke volleybal­ti­tel VVC: ‘Opeens kwam daar dat boerenclub­je uit Vught’

21 maart Een ‘boerenclubje’ uit Vught doorbrak in 1981 de westelijke hegemonie in volleyballand. ,,Het vervelende voor die clubs was dat wij steeds beter werden.” Hoezo minderwaardigheidscomplex?