Ondanks een drukke studie pakt Yonathan van Stroe uit Engelen brons op NK Judo

Vanwege zijn drukke studie staat judo op een iets lager pitje, maar dat weerhield Yonathan van Stroe er niet van goed te presteren tijdens de NK in Almere. In de klasse boven 100 kg vocht de 23-jarige judoka uit Engelen zich naar een bronzen medaille. Voor Judo Club Berlicum was er nog een bronzen medaille te noteren. Vera Wandel eindigde op de derde plaats in de klasse -48 kg.

Van Stroe heeft voor het eerst de overstap gemaakt naar de zwaargewichten. Door zijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft is het niet langer mogelijk om op gewicht te blijven. ,,Ik zat eerst altijd in de -100 kg categorie en het verschil in gewicht is wel even wennen. Ze zijn allemaal wat groter en zwaarder en ik merk dat ik moeite heb met de pakking. Voorheen had ik iedere maand een toernooi en moest ik in de laatste week altijd afvallen.”

,,Fulltime judoën lukt me niet meer, de focus ligt nu meer op mijn studie”, legt de judoka van Judo Club Berlicum uit. ,,Ik probeer wel zo veel mogelijk te blijven trainen, doordeweeks bij studentenvereniging Yoroshi in Delft en op zaterdag in Berlicum. Hierdoor is mijn conditie wel iets minder dan voorheen. Op zich verlies je de technieken niet zo snel, maar ik merkte in mijn eerste wedstrijd al dat ik vrij snel op was. Ik kreeg de worpen er niet goed meer uit.”

Revanche in de herkansingen

Opvallend was dat Van Stroe het twee keer op dezelfde dag moest opnemen tegen Max Welten. ,,In de eerste ronde verloor ik van hem, maar in de herkansingen heb ik revanche genomen. Anderhalve minuut voor het einde stond ik een waza-ari voor. Ik moest niet te passief worden, maar ook niet te veel risico nemen zodat hij mijn actie kon overnemen. Het is mooi om te zien dat er tijdens de dag progressie in zit en dat ik die tweede keer wel won. Tussendoor had ik een mooie wedstrijd op ippon gewonnen.”

In de strijd om het brons nam Van Stroe het op tegen Niels Evers. ,,Ik vond dat die wedstrijd heel goed ging en de pakking lukte goed. Ik wist dat hij goed op de grond is en dat ik daarvoor moest oppassen. Dat waren gevaarlijke momenten. Halverwege de wedstrijd zei mijn coach Jo Gevers dat ik meer bij de rug moest vastpakken in plaats van bij de borst. Die tactiek werkte, want ik kon een Harai goshi, een heupworp, maken en won met ippon.”

En zo stond Van Stroe tot zijn eigen verbazing met brons in handen. ,,Deze medaille is heel onverwacht en ik ben er ontzettend tevreden mee. Dat de toppers Jur Spijkers en Roy Meijer ontbraken was jammer voor het judo, maar het heeft mijn kansen vergroot. Ik heb laten zien dat ik het nog steeds kan.”