Onfortuinlijke Herlings verliest GP-zege in laatste ronde: ‘Heeft er iemand meer pech dan ik?’

Het verhaal is inmiddels bekend: Herlings rijdt met een gebroken schouderblad in een hoop om zijn kansen op zijn vijfde wereldtitel in leven te houden. In zijn eerste wedstrijd in Lommel was hij oppermachtig en liep hij de zege alleen mis door een startcrash. In Letland won hij de eerste manche. In de tweede reed hij lang achter merkgenoot Prado aan. Die kon zijn slotoffensief pareren waarna Herlings zelf viel en lang nodig had om de motor weer aan de praat te krijgen. Hij viel terug naar de vierde plek en liep zo de dagzege mis.