Ongeslagen thuisstatus Heroes Den Bosch eindigt in thriller tegen Kangoeroes Mechelen

Het publiek in De Maaspoort stond op de banken. Kon het nog? 75-76 achter en 1,4 seconde op de schotklok. Maar de laatste schotpoging van Thomas van der Mars voor Heroes Den Bosch ging mis en de basketbalploeg slikte tegen Kangoeroes Mechelen de eerste thuisnederlaag in de BNXT League.

Het treffen eindigde daarmee als een thriller zonder happy end. De suspense kwam overigens pas, zoals dat hoort bij een thriller, aan het einde van de wedstrijd. Na drie kwarten leek het erop dat Heroes zijn ongeslagen thuisstatus gewoon ging handhaven. De Bossche ploeg leidde op dat moment met 59-50.

Maar de start van het slotkwart was dramatisch voor de formatie van coach Erik Braal. Binnen twee minuten was Mechelen van 59-50 terug op 59-58. De Belgen, die dit seizoen in de Elite Gold Groep nog maar een keer verloren hadden, roken plots Bosch’ bloed. Toch ging de wedstrijd tot anderhalve minuut voor tijd nog gelijk op (67-67). Maar toen leek Mechelen met twee driepunters de nekslag uit te delen: 67-73.

Over en weer vrije worpen

Dat was buiten Shane Hammink gerekend. De guard gooide er eerst twee vrije worpen in en - na een rake vrije worp van Mechelen - ook nog een driepunter en een bonus vrije worp. Plots stond het 73-74 met nog 20 seconden te spelen. Het werd over en weer vrije worpen nemen, wat resulteerde in een 75-76-stand met nog tien seconden te gaan.

Heroes ging vergeefs voor de overtreding, maar Mechelen stapte over de lijn, waardoor de Bossche ploeg toch nog balbezit kreeg. Op 1,4 seconde van het einde dus. Hammink gooide de bal naar Van der Mars, maar die slaagde er niet in te scoren. Daarmee was de eerste thuisnederlaag van dit seizoen voor Heroes een feit.

Komende vrijdag krijgt de Bossche ploeg de kans om voor het eerst een uitwedstrijd op Belgische bodem te winnen. Dan neemt de formatie van Baal het in het Antwerpse Sportpaleis voor 17.000 fans op tegen Telenet Giants Antwerp tijdens de jaarlijkse Night of the Giants in de Belgische Sinjorenstad.