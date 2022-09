Onherkenbaar HC Den Bosch kent beroerde start van het seizoen: ‘Dit voelt gewoon klote’

De vrouwen van HC Den Bosch beleven een atypische start van het seizoen. Na SCHC was ook Amsterdam te sterk voor de ploeg van Marieke Dijkstra (2-0), die duidelijk nog in vorm moet komen. ,,Antwoorden hebben we ook nog niet.”

Natuurlijk zegt een negende plek op de ranglijst na drie speelronden nog helemaal niets. En natuurlijk verloor Den Bosch al vaker van SCHC en Amsterdam, de laatste twee tegenstanders. Maar toch zal iedereen het over eens zijn: dit is niet des Den Bosch, zo’n beroerde seizoensstart.

Bovendien is er genoeg om kritisch op te zijn, zeker na de wedstrijd van gisteren. Want het spel tegen Amsterdam was gewoon niet goed genoeg. Al was een puntendeling eerlijker geweest, want de thuisploeg creëerde nagenoeg niets, terwijl Den Bosch er soms nog semi-gevaarlijk uitkwam.

Verdedigend oogde het allemaal nog best solide bij Den Bosch. Daarom was het ook zonde dat Fiona Morgenstern acht minuten voor tijd er een bal in kon frommelen. Maar dat Michelle Fillet twee minuten later alle ruimte kreeg om met de backhand uit te halen, ging er vooral moeilijk in bij het Bossche kamp. Mede omdat er vorige week tegen SCHC (1-3) óók snel achter elkaar twee tegengoals vielen.

Veelzeggend

De duur van het teampraatje na afloop was veelzeggend. Meestal is alles in een paar minuten wel afgekaart. Nu ging het lang door. Dijkstra sprak, keeper Josine Koning was een poos aan het woord, daarna aanvoerder Pien Sanders nog.

,,Wat er dan wordt gezegd?”, herhaalt Dijkstra de vraag. ,,Dat het écht heel zonde is. Wat maakt nou dat we wél voelen dat we in de wedstrijd zitten en kunnen scoren en misschien zelfs winnen, maar dat we toch met lege handen weggaan? Natuurlijk hebben we daar zo snel nog geen antwoord op. Maar het voelt gewoon klote.”

Routinier Maartje Krekelaar zei het vorige week al: er moeten nog wat dingen op zijn plek vallen bij Den Bosch. Qua spel, maar ook in de hiërarchie. Misschien komen de toppwedstrijden daarom te vroeg. Maar het is bijvoorbeeld ook nog wachten tot Frédérique Matla loskomt. De Bossche spits die voorgaande seizoenen aan de lopende band scoorde én beslissend was in de grote wedstrijden, wacht nu nog op haar eerste competitiegoal. Samen met haar bracht de rest van de aanval gisteren niet genoeg. De keren dat Den Bosch opdook voor het doel van Anne Veenendaal werd het de keeper van Amsterdam niet moeilijk gemaakt. Zelfs een verrassingsschot van Matla bij de eerste Bossche strafcorner kon Veenendaal niet van haar stuk brengen. Toen Matla daarna bij poging 2 ‘gewoon’ pushte ook niet trouwens.

Brooke Peris

Naast Matla’s vorm is het ook nog wachten op de Australische aanwinst Brooke Peris. Zij deed gisteren de volledige warming-up mee, maar speelde geen minuut. Dijkstra verwacht dat Peris pas over twee weken kan debuteren. Hopelijk voor Den Bosch kan zij vanaf het middenveld van een impuls voorzien en voor een meer vloeiende aanvoer naar de voorhoede zorgen, want het ontbreekt de ploeg nu nog te veel aan creativiteit.

Komende zondag wacht Den Bosch een ploeg waar het in principe gewoon van moet winnen, het gepromoveerde Tilburg. Dan kan het goede gevoel terugkomen. Al waakt Dijkstra voor onderschatting. ,,Tilburg maakte het SCHC zaterdag nog heel lastig”, weet Dijkstra, die zag dat de topploeg pas in de slotfase van 1-1 uitliep naar 1-3. ,,Daar winnen we dus niet zomaar van.”

Scoreverloop: 52. Morgenstern 1-0, 54. Fillet 2-0.

Eindelijk winst voor de mannen van HC Den Bosch De hockeyers van Den Bosch hebben de eerste zege van het seizoen te pakken. Na drie duels waarin het net niet lukte, sloegen de Bosschenaren gisteren promovendus Voordaan tegen de vlakte (0-4). Maar heel eenvoudig ging het niet bij de ploeg van Marc Lammers. Er kwam wel wat los bij Koen Bijen, toen-ie eindelijk viel, de 0-2, diep in het derde kwart. De spits van Den Bosch hikte al het hele duel met Voordaan tegen een doelpunt aan en wist dat er problemen zouden komen als het te lang 0-1 zou blijven. In de rust spookte het nog door zijn hoofd. ,,Dan denk je: shit, er is pas één gevallen, we moeten wel effe meer goals gaan maken”, zegt Bijen over de voorsprong die op het bord stond door een goal van Jaïr van der Horst. Dus toen Den Bosch na een serie mislukte strafcorners maar eens koos voor een variant waarin Bijen al glijdend de bal moest binnen tippen, was de vreugde groot toen de opzet slaagde. ,,Ik was blij dat we daardoor net iets meer lucht hadden. Je ziet dat Voordaan gewoon een gevaarlijke counterploeg is, ze haalden ook genoeg strafcorners. Daarom moest die 0-2 wel een keer vallen”, aldus Bijen, die even later na een mooie 1-2 ook voor de 0-3 zorgde. Paul Kaufmann bepaalde in de slotminuut de eindstand op 0-4. Fijn dat de eerste zege binnen is. Maar een opluchting? Nee, dat was het volgens Bijen ook weer niet. ,,Marc heeft de koppies de juiste richting op gezet. Dus druk was er niet. We hebben gewoon geduld en uiteindelijk vallen ze dan wel.” Het was ook niet zo dat Den Bosch de eerste drie wedstrijden van het seizoen, waarin het twee punten haalde, weinig zelfvertrouwen had opgedaan. Integendeel. ,,Ja, de wedstrijden hiervoor was het telkens net niet. Maar we hebben wel laten zien dat we met de top meekunnen”, analyseert Bijen. ,,We hoeven er ook niet omheen te draaien: we gaan gewoon meedoen om die top 4-plekken. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we wedstrijden zoals hier bij Voordaan winnen. Dat hebben we gelukkig gedaan.” Scoreverloop: 24. Van der Horst 0-1, 39. Bijen 0-2 (sc), 58. Bijen 0-3, 60. Kaufmann 0-4.