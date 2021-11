Ontketende Herlings wint bijna na val

WK-debutant Jermain Grünberg kan zijn sportbril voortaan thuislaten

Jermain Grünberg maakt deze week zijn WK-debuut in Japan. Voor de vaste volgers is het wennen om de Tilburgse turner zonder bril in actie te zien. Toen hij in Kroatië zijn bril vergeten was, maakte hij van de nood een deugd.

20 oktober