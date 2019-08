Onwennig Trappers komt tekort tegen Iserlohn Roosters

Na elf trainingen stond voor Tilburg Trappers de eerste oefenwedstrijd op het programma. De ploeg van coach Bo Subr streed in Heerenveen om een plek in de finale van de Thialf Cup, maar Iserlohn Roosters bleek te sterk.

Een nederlaag was op voorhand voor Trappers in te calculeren. Iserlohn Roosters komt dit seizoen weer uit in de DEL, de hoogste Duitse ijshockeyklasse. De Tilburgers zingen twee toontjes lager in de Oberliga. Een goede krachtmeting voor de vice-kampioen om eens te kijken waar zij na twee weken voorbereiding stond.

Met een leegloop aan spelers en de verwelkoming van Bartek Bison en Diego Hofland kende Trappers een fiks aantal positiewisselingen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook de selectie van de eerste tegenstander in de Thialf Icehockey Cup is flink op de schop gegaan. De onwennigheid zorgde voor rommelig spel bij beide ploegen. In de eerste periode kwam Trappers verrassend op voorsprong door Max Hermens. De forward had daarmee de eer de eerste Tilburgse treffer van het nieuwe ijshockeyseizoen te maken.

Krachtsverschil

Het kwartier pauze kwam Iserlohn goed uit. In de tweede periode werd het krachtsverschil duidelijk. Trappers bezat na de eerste periode amper de puck en kwam nauwelijks op de Duitse helft. De thuisploeg boog de achterstand daarna door treffers van Brody Sutter en Daniel Weiss om in een voorsprong: 2-1. Ook in de derde periode bleef het eenrichtingsverkeer. Trappers wilde wel, maar was niet in staat om de DEL-club pijn te doen. Het verschil tussen de Oberliga en hoogste Duits divisie was te groot. Uiteindelijk zette Tim Fleischer de eindstand op het scorebord: 3-1.