Ook al moet ze weer tassen sjouwen, de Schijndelse Shadé van Oorschot wil WK niet missen

Turnbondscoach Jeroen Jacobs zal Shadé van Oorschot niet over het hoofd zien bij het samenstellen van zijn WK-selectie. De 18-jarige Schijndelse steekt boven al haar concurrenten uit. Letterlijk welteverstaan. Qua resultaten moest de turnster van het Bossche Flik-Flak zaterdag nog drie turnsters boven zich dulden.

Quote Ik heb mezelf wel laten zien, denk ik. Maar of het genoeg is voor een WK-tic­ket? We zullen zien Shadé van Oorschot

Jacobs heeft zes tickets te vergeven inclusief een reserveplek. De spoeling is dun en dan viel Sanna Veerman ook nog uit met een enkelblessure. De top drie van de kwalificatie kamp(t)en in de aanloop naar het belangrijkste toernooi van het jaar met fysiek ongemak. Winnares Eythora Thorsdottir (enkels en schenen), Tisha Volleman (achillespezen) en Naomi Visser (rug), ze mankeren allemaal wel iets.Van Oorschot is een van de weinige kandidaten die in Rotterdam zonder noemenswaardige kwaaltjes de laatste kwalificatiewedstrijd afwerkte. Zelf rekende ze zich nog niet rijk. ,,Ik heb mezelf wel laten zien, denk ik. Maar of het genoeg is voor een WK-ticket? We zullen zien.”

Logische vervolgstap

Van Oorschot maakte op de meerkamp geen grote fouten. Op de vier toestellen verzamelde ze 49.633 punten, waarmee ze net iets beter scoorde dan twee weken geleden tijdens het eerste kwalificatiemoment in het Topsportcentrum naast de Kuip. Een WK-debuut zou een logische vervolgstap zijn voor de Brabantse belofte na haar vuurdoop op een groot podium bij de senioren in München. ,,De EK was al super groot voor mij. Dat was cool om mee te maken met de meiden. En nu komt de WK in een keer snel dichtbij.”

De snelle opeenvolging van grote toernooien betekent voor veel turnsters een aanslag op het gestel. Van Oorschot lijkt er probleemloos doorheen te rollen. ,,Na de EK heb ik een weekje vakantie gehouden en daarna rustig opgebouwd.”

De blessure die TeamNL-ploeggenote Sanna Veerman opliep, liet ook Van Oorschot niet onberoerd. ,,Dat was echt schrikken. Dit wil je echt niet hebben voor zo’n groot toernooi waarvoor je zo hard voor getraind hebt. Van het ene op het andere moment kan het klaar zijn. Dat is echt heel erg balen. Ik weet niet hoe erg de schade is, maar dit is wel een domper voor het team.”

Tassensjouwer

Over de inzetbaarheid van Veerman in Liverpool moet deze week meer duidelijk worden. De Volendamse was één van de steunpilaren van het team dat in München knap vierde van Europa werd. In de teamfinale moest Van Oorschot toekijken. Ze had wel een aandeel in de kwalificatie, maar in de finale geldt een andere formule. Daarvoor moet één turnster afvallen en dat was Van Oorschot. Ze maakte zich nuttig in de Olympiahalle als tassensjouwer en was de grootste fan van Oranje.

Volledig scherm Tisha Volleman in actie op de balk. © Kees Kuijt/Orange Pictures

,,Ik vond het ontzettend cool om daarbij te zijn vanaf de zijlijn. Ik heb nog kunnen helpen met het plakken van tapejes op sprong, tassen dragen en het helpen prepareren van de toestellen. Nee, ik had geen moeite met die rol. Ik wil ook het beste voor het team.”

Gletsjertocht

De WK-teamfinale halen (top 8) is de uitdaging waar Oranje in Liverpool voor staat. Van Oorschots clubgenote Tisha Volleman heeft eerder met dat bijltje gehakt. Was er op 15-jarige leeftijd al bij in Glasgow (2015). Waar Van Oorschot na de EK koos voor een luiervakantie aan zee, zocht Volleman juist nieuwe uitdagingen op. Ze maakte een gletsjertocht naar de top van de Grossglockner (3798 meter) en deed ook aan wildwatervaren. Vader en moeder waren er ook bij. ,,Zij vinden dat ook geweldig. We zijn echt een topsportfamilie.”

Quote Het is best een hoogtever­schil dat je op een dag overbrugt en je krijgt er lekker spierpijn van Tisha Volleman

,,De Grossglockner liepen we aangelijnd met ijshaken onder de voeten met een gids omhoog. Het is best een hoogteverschil dat je op een dag overbrugt en je krijgt er lekker spierpijn van. Dat gaf me even een ontlading na de EK, want het voelt als in the middle of nowhere. Heb ik toch nog een hoogtetraining meegepikt. In de bergen ben je echt weg van alles. Daarna heb je heel veel motivatie om de zaal in te stappen voor de komende WK. Met mijn energie zit het wel goed, merk ik.”