Ook in Herford vernedert Trappers de tegenstander: ‘Het nieuwe systeem werpt nu zijn vruchten af’

In zeven duels 55 goals maken. Ga er maar aan staan. Tilburg Trappers is op dreef de laatste weken en vermorzelde ook Herforder EV: 2-7.

,,Ja, het gaat de goede kant op”, zei Diego Hofland droogjes. ,,Ik denk dat we er nog veel meer uit kunnen halen als we nog consistenter zijn.” En de doelpunten vliegen de goalies van de opponent al om de oren de laatste weken. De Tilburgse doelpuntenmachine draait op volle toeren. ,,Je ziet dat het systeem van Doug (coach Mason, red.) zijn vruchten afwerpt en dat we elke wedstrijd beter worden.”

Bij de eerste ontmoeting op Stappegoor won Trappers met slechts 2-1 van Herforder. Waarom het contrast zo groot kon zijn? Hofland zocht een antwoord. ,,Ik denk dat we koeler zijn voor het doel. Het gaat gewoon elke week wat makkelijker. De tegenstanders hebben moeite met ons spel.”

Quote Een abonnement op een sterke start? Dat wil ik niet zeggen. Misschien verrassen we de tegenstan­der doordat we vroeg en hoog druk zetten. Diego Hofland, Tilburg Trappers

Herforder stond binnen anderhalve minuut al met 0-2 achter door goals van Connor Sills en Danny Stempher – tegen Füchse was het binnen vijf minuten al 4-0. Een abonnement op een droomstart? ,,Nou, dat wil ik niet zeggen. Misschien verrassen we de tegenstander doordat we vroeg en hoog druk zetten”, antwoordde de 32-jarige Hofland, die door een blessure pas zijn derde duel speelde maar wel een assist gaf.

In de tweede periode liep Trappers via Sean Richards, Delaney Hessels en Mikko Virtanen verder weg. Al maakte Herforder nog een powerplaygoal: 2-5. In het laatste deel bepaalden Marvin Timmer en Virtanen (powerplay) de eindstand: 2-7.

Zondag wacht Crocodiles Hamburg. ,,Dit wordt een serieuze test”, concludeerde Hofland. ,,We moeten gewoon ons spelletje blijven spelen.” Of Trappers tegen de nummer twee ook zo fors gaat uithalen, dat valt nog te bezien.

Scoreverloop: 1. Sills 0-1, 2. Stempher 0-2, 14. Krumpe 1-2, 25. Richards 1-3, 30. D. Hessels 1-4, 36. Virtanen 1-5, 40. Garten (pp) 2-5, 45. Timmer 2-6, 53. Virtanen (pp) 2-7.

Assists Trappers: Hermens (2x), Van Oorschot (2x), Richards (2x) Virtanen, Hofland, Sills, De Hondt, Muller, D. Hessels

Strafminuten: 10-8

Schotenverhouding: 17-41

Toeschouwers: 248

Stand aan kop in Oberliga Nord 1. Hannover Scorpions 10-27 punten (2,7 punten per wedstrijd gemiddeld)

2. Crocodiles Hamburg 10-26 punten (2,6 ppw)

3. Herner EV 11-25 punten (2,27 ppw)

4. Tilburg Trappers 10-24 punten (2,4 ppw)

5. Icefighters Leipzig 11-20 punten (1,82 ppw)