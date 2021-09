Ook onder een nieuwe coach gaat het de vrouwen van Den Bosch voor de wind: ‘Bloemendaal wist niet wat er gebeurde’

Altijd fijn als in een wedstrijd precies gebeurt waar je als coach in een training aan hebt gewerkt. Marieke In de eerste helft van Bloemendaal - HC Den Bosch zag Marieke Dijkstra uitkomen waar ze de afgelopen weken op heeft gehamerd bij haar speelsters.

,,We zijn bezig ons aanvallende spel wat directer te maken en dat hebben we best wel goed gedaan”, zegt ze. ,,We speelden in een hoog tempo, verlegden de bal mooi, de spitsen liepen goed. Het klopte in de combinatie met elkaar. Bloemendaal wist voor rust ook echt even niet wat er gebeurde.”

Dat was af te zien aan de stand. Sanne Koolen, Joosje Burg, Frédérique Matla (2x) en Noor Omrani zorgden er al heel snel voor dat Den Bosch de overwinning niet meer kon ontgaan. Aan de openingstreffer van Koolen zat nog een feestelijk tintje, omdat het de 1000ste hoofdklassegoal voor de vrouwen van Den Bosch was.

Flitsende start

Lekker, zo’n flitsende start. Zeker omdat donderdag Hurley nog brutaal de leiding nam (0-2) in de door Den Bosch met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd. Toch was scherp starten geen thema in aanloop naar de pot tegen Bloemendaal, zegt Dijkstra. ,,Het was vooral een thema dat we ons aanvallende spel wilden verbeteren en daarbij ook snappen dat er dan meer wordt gevraagd van onze focus op verdedigen”, geeft de Bossche coach aan.

Dat lukte in de eerste helft dus heel behoorlijk. Bij rust stond er 0-5 op het scorebord en dreigde een enorme afgang voor de thuisploeg. Een uitslag met dubbele cijfers bleef Bloemendaal uiteindelijk bespaard, omdat Den Bosch na rust nog ‘maar’ twee keer scoorde.

Mijlpaal

De laatste van die doelpunten, de 1-7, kwam van de stick van Frédérique Matla, die gisteren haar tweede hattrick van het nog prille seizoen maakte. Daarmee bereikte de 24-jarige spits een bijzondere mijlpaal: het was haar honderdste goal voor Den Bosch in de hoofdklasse. Tien (!) daarvan maakte ze in de vier wedstrijden die dit seizoen gespeeld zijn.

Quote Iedereen komt met veel plezier naar de trainingen. Zo stimuleer je ook dat je het met elkaar leuk hebt. En dat is ook zichtbaar op het veld Marieke Dijkstra

Voor Dijkstra moet het genieten zijn om over zo’n spits te kunnen beschikken. ,,Ik kende Frédérique natuurlijk als van het Nederlands zaalteam, dus de samenwerking is niet helemaal nieuw. Maar ook na de Olympische Spelen (Matla en de andere internationals sloten pas een week voor de competitiestart aan, red.) oogt ze fris en heeft ze er heel veel zin in. Wat mij betreft gaat het heel goed, maar dat geldt eigenlijk voor de samenwerking met het hele team’, zegt Dijkstra.

,,Ik vind dat de groep erg open staat om nieuwe dingen te leren en daar ook echt mee bezig is in de wedstrijden”, vervolgt ze. ,,Iedereen komt met veel plezier naar de trainingen. Zo stimuleer je ook dat je het met elkaar leuk hebt. En dat is ook zichtbaar op het veld.”

Niets te klagen

Na vier wedstrijden is er dan ook niets te klagen voor Dijkstra en Den Bosch, dat met twaalf punten en een doelsaldo van 18-5 de ranglijst aanvoert. ,,Maar conclusies kan ik nu nog niet trekken. Dat woord vind ik wat zwaar”, zegt Dijkstra. ,,Maar ik ben positief gestemd dat de samenwerking al zo snel zo goed gaat.”

Scoreverloop: Koolen 0-1 (sc), Burg 0-2, Matla 0-3, Omrani 0-4, Matla 0-5 (sc), Burg 0-6, Hilterman 1-6 (sc), Matla 1-7.