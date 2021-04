Ook zonder sterspeler Miha Lapornik is Heroes Den Bosch te sterk voor koploper ZZ Leiden

Een tegenvaller voor Heroes Den Bosch zaterdagavond. Steunpilaar Miha Lapornik kon door een heupblessure niet spelen in de topper tegen ZZ Leiden. Maar ook zonder de Sloveense topschutter bleek de Bossche ploeg niet te stoppen. De koploper in de Dutch Basketball League werd in eigen huis met 78-86 verslagen.

Het was voor Heroes al de zevende competitiezege op rij. Met nog één wedstrijd te spelen is de ploeg van trainer Jean-Marc Jaumin nu zeker van in elk geval de tweede plek in de eindstand van de Elite A Groep van de Dutch Basketball League.

Ook de eerste plaats ligt nog binnen handbereik, al heeft Heroes die niet in eigen hand. De Bosschenaren moeten dan komende donderdag zelf de thuiswedstrijd tegen Den Helder Suns winnen. Tegelijkertijd moet Leiden, dat nog altijd eerste staat, de uitwedstrijd in Zwolle tegen Landstede Hammers (op dit moment de nummer vier in de stand) verliezen.

Thuisvoordeel

Die eerste plaats zou optimaal thuisvoordeel bieden in de play-offs om de landstitel die op zaterdag 8 mei van start gaan. Hoewel de ploeg tweede staat is Heroes op dit moment duidelijk het beste team in de Elite A Groep. De winst op Leiden betekende zaterdag al de derde overwinning op Zuid-Hollandse aartsrivaal in dit seizoen. Bovendien was het de eerste keer in meer dan zes jaar dat Heroes Leiden in de eigen Vijf Meihal versloeg.

De Bossche ploeg opende zaterdag uitstekend en leidde na het eerste kwart met 21-27. In het tweede kwart sloop Leiden voorzichtig naderbij, maar bij rust was er nog altijd een voordelige marge: 43-47. In het begin van het derde kwart voerde Leiden plots de boventoon. De thuisclub nam een voorsprong van 55-49, maar aan het eind van dat kwart had Heroes de verhoudingen weer hersteld: 60-63 in Bosch’ voordeel. In het slotkwart kwam de Bossche zege nooit meer in gevaar: 78-86.

Jonathon Williams was zaterdag de grote man bij Heroes, De Amerikaanse forward was goed voor 26 punten. Thomas van der Mars tekende voor 16 punten en DeMario Mayfield voor 14. Ook Dominic Gilbert (13) en JaCori Payne (10) eindigden in de dubbele cijfers.

Stand Elite A Groep Dutch Basketbal League: 1. ZZ Leiden 20-32, 2. Heroes Den Bosch 20-30, 3. Donar Groningen 20-26, 4. Landstede Hammers 19-24, 5. Feyenoord Basketbal 19-20, 6. Den Helder Suns 20-18.