Oostende trakteert Heroes op een enorme oorwassing: ‘De Nederlandse en Belgische ploegen zijn nu eenmaal niet gelijk’

Van tevoren was coach Erik Braal ook wel duidelijk dat Heroes niet zomaar de stunt tegen Filou Oostende (want dat was de zege op de ongeslagen Vlaamse ploeg een week eerder wel degelijk) zou herhalen. ,,Ik denk dat we ook een beetje geluk hebben gehad dat Oostende absoluut niet zijn beste wedstrijd tegen ons speelde”, stelde Braal zich bescheiden op. ,,Voor ons was het met name een keer een beloning voor het harde werk op trainingen, na een reeks vervelende verliespartijen.”

In Den Bosch had de Vlaamse recordkampioen enorm veel moeite met de straffe verdediging van Heroes. Oostende werd zodoende terug naar de tekentafel gedwongen en leek een op maat gemaakt plan klaar te hebben om de Heroes-verdediging aan flarden te spelen. Het vloog over de bezoekers heen, die in de openingsfase ook even onthutst oogden.

De turnovers volgden elkaar in rap tempo op, terwijl Oostende de ene na de andere aanval eenvoudig afrondde. Binnen no-time stond Heroes 26-9 achter. Des te knapper was het dat de Nederlandse recordkampioen zich niet uit het veld liet slaan en zelf een run liet zien om Oostende binnen schootsafstand te houden. Ook in de tweede helft was Oostende simpelweg te sterk voor Heroes. Tot overmaat van ramp slechtte de Belgische grootmacht in de laatste minuut zelfs de honderdpuntengrens.

Quote We zullen van deze wedstrijd moeten leren. Dit is het niveau waar we uit willen komen. Fysiek en verdedi­gend was het fantas­tisch wat ze lieten zien Erik Braal, coach van Heroes Den Bosch

Braal was duidelijk in zijn analyse na afloop. ,,Allereerst groot compliment aan Oostende. Ze waren duidelijk klaar voor de wedstrijd”, benadrukte de Bossche coach dat de tegenstander goed gewapend was. ,,We zullen van deze wedstrijd moeten leren. Dit is het niveau waar we uit willen komen. Fysiek en verdedigend was het fantastisch wat ze lieten zien.”

Nog geen zege op Belgische bodem

Dat de wedstrijden in België een ander verhaal zijn dan de wedstrijden in de Maaspoort, werd al meerdere malen door Braal benadrukt. De reis, de scheidsrechters, de sfeer, het zijn allemaal zaken die uitwedstrijden echt tot uitwedstrijden maken. Dat neemt niet weg dat Heroes nog niet één keer won in België. De balans in de Elite Gold is sowieso zorgwekkend: 6 gespeeld en slechts 2 gewonnen.

,,De Nederlandse en Belgische ploegen zijn nu eenmaal niet gelijk, daar zullen we nog naartoe moeten groeien”, benadrukte Braal na afloop. ,,Financieel zit daar nu nog een enorm verschil in. Daar horen dan ook soms dit soort uitslagen bij. Af en toe zullen we winnen en dat zal hopelijk steeds vaker gebeuren.”

Kwartstanden: 28-18, 25-17, 27-17, 20-17.

Scores Heroes: Mounce 11, Stilma 9, Kherrazi 8, Carlson 7, Maxhuni 7, Hammink 7, Price 6, Van der Mars 5, Dwayne Lautier-Ogunleye 5, Van Vliet 4.

Tussenstand BNXT Gold Elite: 1. Filou Oostende 6-29; 2. Kangoeroes Mechelen 5-26; 3. Heroes Den Bosch 6-24; 4. ZZ Leiden 5-24; 5. Belfius Mons 5-23.