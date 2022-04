Op de lange weg naar olympisch goud hebben 'concurrenten' Meyer en Spijkers elkaar hard nodig: 'We maken elkaar beter’

Voor judoka’s draait het grotendeels om de Olympische Spelen. Vier jaar lang stellen ze alles in het werk om zich allereerst te kwalificeren, om vervolgens te pieken op het grootste sportevenement ter wereld. Ondanks dat het aankomende EK in Sofia nog niet meetelt voor de kwalificatie voor de Spelen in 2024 in Parijs, is dit voor judoka's toch het begin van de hele cyclus. ,,Dit is een uitstekend meetmoment om te zien waar je staat ten opzichte van de andere zwaargewichten", stelt Tilburger Spijkers. ,,Dit is een groot en belangrijk toernooi, iedereen wil Europees kampioen worden", vult Bredanaar Meyer zijn collega aan.