Op EK hockey5s vliegen goals om de oren: duo HC Tilburg met Nederland favoriet voor goud

Daphne Nikkels en Marloes Timmermans staan voor hun eerste EK met hockey5s. De gouden medaille is wat telt in Polen. ,,Als Nederland zijn we zo goed op het veld dat deze sport misschien wat minder serieus wordt genomen.”

Trainen, trainen en nog eens trainen. Voor Nikkels en Timmermans ligt na het clubseizoen met HC Tilburg de focus volledig op het EK hockey5s in Walcz, Polen. Nederland rolde deze week in een oefenduel Zweden met 28-1 (!) op. ,,Zij kwamen een paar uur daarvoor nog uit het vliegtuig", relativeert Timmermans. Dus de reisvermoeidheid zat in de benen. Bovendien behoort Zweden - naast Oostenrijk, Slowakije en Oekraïne tegenstander in de poulefase - niet tot de allerbeste landen van de wereld.

De uitslag is natuurlijk gigantisch, maar zeker niet ongewoon in hockey5s. Dat behoeft een korte uitleg. Het is vijf tegen vijf op een half hockeyveld met balken als omheining. En schieten? Niet binnen de cirkel, maar al vanaf de middenlijn.

Tijdens het seizoen had ik soms het idee: deze ene bal móét erin. Bij hockey5s leer je hier beter mee omgaan, omdat je gewoon vaker in scoringspo­si­tie komt Daphne Nikkels, HC Tilburg en international hockey5s

Erg vermakelijk dus voor de kijker die soms op heel veel goals wordt getrakteerd. De scores vielen vorig jaar bij het EK voor mannen soms nóg hoger uit, zoals 36-0 of 41-0. Armenië stapte met 163 tegengoals in het vliegtuig naar huis. Dat zal de ploeg van bondscoach Mark Dekker niet overkomen.

Tactisch spelletje

Wat trekt Nikkels en Timmermans nu zo aan het spelletje? ,,Je hebt veel meer balcontacten. De techniek van hier kun je meenemen naar het veld", antwoordt de 22-jarige aanvalster, die bij HC Tilburg soms een paar ballen per wedstrijd kreeg. Dat is nu dus anders. ,,Tijdens het seizoen had ik soms het idee: deze ene bal móét erin. Maar bij hockey5s leer je hier beter mee omgaan, omdat je gewoon vaker in scoringspositie komt. Dat kan mij straks ook weer helpen. Je wordt een completere speelster.”

Timmermans ziet vooral dat de sport enorm tactisch is. ,,Je moet beter nadenken en heel slim omgaan met de balken. De aanname moet meteen goed zijn, je kunt dreigen met een schot of terugleggen. Het is een spelletje dat je speelt met de tegenstander en je moet met zijn vieren continu in verbinding staan.” Fris combinatiespel kan leiden tot prachtige doelpunten, glundert ze. Kan de 25-jarige middenvelder haar handelsmerk, haar snelheid, nog wel gebruiken op dat kleine veld? ,,Zeker, want ik sta nu achterin.”

Scepsis in Nederland

Oranje behoort op het veld tot de favorieten. Dat is bij hockey5s niet anders, weten Nikkels en Timmermans. Zij lezen wel dat in Nederland enige scepsis heerst over deze variant. Heeft dit de toekomst? ,,Als andere landen dit serieus zouden aanpakken, dan kan het écht iets superleuks zijn", denkt Nikkels. ,,Maar als Nederland zijn we zo goed op het veld dat deze sport misschien wat minder serieus wordt genomen.”

Ik zie dit niet direct als opstap naar Oranje met de huidige groep internatio­nals en potentials. Het is heel leuk dat we onszelf internatio­naal kunnen laten zien. Marloes Timmermans, HC Tilburg en international hockey5s

Geldt hockey5s als opstap naar het grote Oranje? ,,Niet direct met de groep internationals en potentials die er nu staat”, antwoordt Timmermans. ,,Het is heel leuk dat we onszelf internationaal kunnen laten zien. Dat geeft zelfvertrouwen, waardoor je weer beter gaat spelen.”

Woensdag is het zover. Nog even studeren op het Wilhelmus en dan is het TIlburgse duo er klaar voor. Nikkels en Timmermans willen niets liever dan terugkeren met een gouden plak in de koffer.