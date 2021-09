Op het oude nest is basketballen leuker: ‘Ik ga nu twee dagen per week trainen en dat is soms al puzzelen’

amateurbijlageDe eredivisie was mooi, maar vriendinnen en werk gaan bij Nanneke Vissers (21) voor. De Rosmalense wordt na twee seizoenen weer basketbalster, in de promotiedivisie bij Almonte uit Eindhoven.

Ze hadden het vorig seizoen ook al gevraagd, Jans van de Ven en Tess Govers. Of ze alsjeblieft terug wilde keren naar Almonte. Nanneke Vissers vond spelen met haar vriendinnen wel leuk, alleen dat basketbal, daar was ze na een jaartje in de eredivisie bij Lekdetec.nl en een jaar studeren klaar mee. Te ver weg, te vaak trainen. Nu is ze toch overstag, omdat ook Almonte-coach Paul van den Heuvel haar er graag bij wil hebben.

Quote Ik moet vier dagen werken en een sociaal leven onderhou­den. Ik ga nu twee dagen per week trainen en dat is soms al puzzelen Nanneke Vissers (21)

,,Ook nu had ik twijfels”, erkent de twintiger, die in de kinderopvang werkt. ,,Ik moet twee dagen op en neer naar Eindhoven om te trainen, naast mijn werk. Toch miste ik mijn vriendinnen en de sociale contacten die ik had in het basketbal best erg. Dat gaf de doorslag om na twee seizoenen afwezigheid weer te gaan spelen. Als het toch niet te combineren valt, kan ik altijd weer stoppen.”

Landskampioen

Ze keert terug bij de club waarvoor ze al eens een seizoen speelde. Dat was in het onder 20-team, dat uitkwam in de jeugd eredivisie. Met het onder 18-team pakte ze samen Van de Ven en Govers het landskampioenschap. ,,Ze vroegen me in de play-offs en de finale mee te doen. Dat mocht, omdat ik officieel een onder 16-speelster was”, blikt Vissers terug.

Bij het CTO-team in Amsterdam werd ze vervolgens opgeleid als eredivisiespeelster. De toen nog tiener trainde veel en liep een vervelende blessure op. In de zomer van 2018 ging ze naar Bemmel. Ze wilde terug naar huis, terug naar Rosmalen, om van daaruit te gaan studeren en in de eredivisie te kunnen spelen. Lekdetec.nl bood de achttienjarige een kans in het Onder 20-team en ze mocht elke week mee met de wedstrijden van het eerste vrouwenteam, dat in de eredivisie speelde.

Puzzelen

,,De eredivisie was kei vet”, zegt Vissers enthousiast. ,,Al dat publiek, al die mensen met seizoenskaarten die elke wedstrijd kwamen kijken. Of het nou Groningen of Den Helder was. Toch zie ik het niet meer zitten om op dat niveau te basketballen en om vier, vijf keer in de week met basketbal bezig te zijn. Ik moet vier dagen werken en een sociaal leven onderhouden. Ik ga nu twee dagen per week trainen en dat is soms al puzzelen.”

Ze kijkt er wel enorm naar uit om nu weer met haar vriendinnen te spelen. Niet alleen met Van de Ven en Govers, ook de Bredase Anna van Dalsum keert terug van eredivisionist Utrecht Cangeroes. Ook die kent Vissers goed. De Eindhovenaren willen meedoen om de bovenste plaatsen in de promotiedivisie. ,,We hebben allemaal harde werkers waar we het ver mee kunnen schoppen”, zegt de Rosmalense. ,,De nacompetitie, de final four, moet zeker haalbaar zijn.”