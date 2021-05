Op het zand of in de zaal: Tilburgse handbalster doet het allebei en wil gewoon de beste zijn

Handballen in de zaal of op het zand. Het maakt voor Manon Zijlmans (22) niet uit. De handbalster uit Tilburg wil er geen keuze in maken, ze wil alleen maar nóg beter worden.

Het is even na vijven als Zijlmans in de auto springt om naar Limburg te rijden. Ze heeft net een maaltijd gemaakt door haar moeder naar binnen geschoven. De handbalster woont bij haar ouders in Tilburg. ,,Gelukkig wel ja. Het zou me echt niet lukken om ook nog een huishouden te moeten runnen hoor. Ik werk fulltime bij Mars Nederland en train zes dagen per week. Dan heb je veel was”, grapt ze.

Van de zes dagen staat ze wisselend in de zaal of op het zand. De ene dag gooit ze een bal in de sporthal van Venlo om vervolgens een dag later op blote voeten in het zand in Oosterhout, Tilburg of Amsterdam te staan. Sinds een jaar speelt de Tilburgse bij HandbaL Venlo, dat als ambitie heeft landskampioen te worden. Vorig jaar middenin de lockdown stapte ze over van PSV naar Venlo. Een gewaagde keuze, want ze had niet de gelegenheid om het team en de trainers goed te leren kennen.

Ook twijfelde ze even toen ze door Venlo werd benaderd of ze goed genoeg was voor de eredivisie. ,,Dat is geen onzekerheid, maar eerder het nuchtere wat ik in me heb. Ik ben niet vol van mezelf.” Maar ze ging ervoor. ,,Ik ben van mening dat als je beter wilt worden dat je hard moet trainen. Ik weet van mezelf wat ik kan, ik heb ook vertrouwen in mezelf.”

Quote Ik wil graag zo goed mogelijk zijn, of dat nu in de zaal of het zand is. Die gedreven­heid zit in me, dat heb ik altijd gehad Manon Zijlmans

Gouden Ananas cup

Inmiddels zit ze op haar plek in Limburg waar ze met Venlo bezig is aan de alternatieve competitie, die door speelsters gekscherend is omgedoopt tot de Gouden Ananas cup. ,,We spelen om niks, maar zo voelt het voor ons niet als we op het veld staan. We willen toch winnen en we gebruiken deze competitie om beter te worden.”

Dat beter worden wil ze ook als beachhandbalster, waar ze hoopt op een plekje in de EK-selectie voor het Europees Kampioenschap in Bulgarije deze zomer. ,,In Nederland is beachhandbal niet groot, maar wel flink aan het groeien. Daarom kies ik ervoor om bij verschillende clubs mee te trainen. Ik wil graag zo goed mogelijk zijn, of dat nu in de zaal of het zand is. Die gedrevenheid zit in me, dat heb ik altijd gehad”, legt ze uit. ,,Ik wil dolgraag mee naar het EK, maar mocht de bondscoach niet voor mij kiezen, dan weet ik wel dat ik alles heb gedaan en het beste van mezelf heb laten zien.”

Dat geldt ook bij Venlo. Door een blessure van een teamgenoot speelt ze veel op de cirkel. ,,Dan voel ik ook de verantwoordelijkheid om goed te zijn.”

Combineren

Met Nederland hoopt Zijlmans deze zomer goud te pakken. ,,Twee jaar geleden werden we derde op het EK. Ook dit jaar moet een podiumplek erin zitten en het liefste natuurlijk goud.” En als ze een keuze moet maken tussen zaal en zand? ,,Dat vind ik zo’n moeilijke vraag. De seizoenen lopen normaal gesproken in elkaar over. Ik ben in beide disciplines cirkelspeelster en zolang ik het kan combineren, blijf ik dat doen. Want ik ben gelukkig in de zaal én op het zand”, besluit ze.