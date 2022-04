Op kampioenschap jagende Waalwijkers spelen met laagvlieger en komen dichtbij handbaltitel

De op het kampioenschap in de eredivisie jagende handballers van Tachos braken zaterdag in de derby met GHV door de magische grens van vijftig doelpunten. Tachos-speler Thijs van der Kamp (18) uit Boekel droomt soms al van spelen in de BeNe-league: ,,We zitten in een flow. Nog acht wedstrijden focus houden en we zijn er.”

Coach Hans van Dijk kon na afloop van de met 52-31 gewonnen wedstrijd met moeite nog een kritiekpuntje vinden: ,,Een team dat 52 goals scoort op dit niveau: dat heb ik niet vaak meegemaakt. Bij rust was het 27-16. Aanvallend zat het dus goed, maar ik vond toch dat we de tegenstander nog te gemakkelijk lieten scoren. Na rust bleef dat zo. Maar van de andere kant: als je zo ver voor staat, verslapt de dekking natuurlijk altijd wat omdat iedereen wil aanvallen en scoren. Zaterdag moeten we eerst naar EHC dat strijdt tegen degradatie en maandag naar Hellas. Dat zijn ploegen die op eigen terrein lastig te bespelen zijn. Dus we kunnen onze borst natmaken.”

Daarvan is ook rechteropbouwer Thijs van der Kamp doordrongen. De 18-jarige linkshander uit Boekel speelde eerder in de jeugd van Habo en Bevo en belandde twee seizoenen terug bij Tachos. ,,Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Het klikt heel goed met de coach en als team gaan we voor elkaar door het vuur.”

Dit seizoen brak Van der Kamp definitief door bij Tachos: ,,Ik kreeg mijn kans in de basis en die heb ik gegrepen. Mijn spel is beter dan ooit. Dat voelt gewoon super. Het scoren gaat ook lekker. Iedere wedstrijd leg ik er gemiddeld zes in. Ook tegen GHV lukte dat weer.”

Topseizoen

Met slechts één nederlaag en één gelijkspel is Tachos bezig aan een ongekend topseizoen. Van der Kamp is blij dat hij daar onderdeel van uitmaakt: ,,Dit had ik nooit gedacht. We zitten in een enorme flow en hebben het kampioenschap en daarmee promotie naar de BeNe-league volledig in eigen hand. We staan vier punten los van Houten en moeten nog acht wedstrijden. We zijn al 21 wedstrijden ongeslagen, dus als we dat nog een tijdje volhouden dan is de titel voor ons. Het is nu zaak dat we ons door niemand laten verrassen en blijven presteren zoals we al het hele seizoen doen. Dan komt het goed.”

Een terugkeer naar tweede-divisionist Habo in zijn woonplaats Boekel is totaal niet aan de orde. Van der Kamp: ,,Mensen bij de club vragen het regelmatig, maar dat zie ik nu niet zitten. Zeker niet nu we met Tachos op de drempel van de BeNe-league staan. Als we die halen, wil ik mezelf daarin natuurlijk ook laten zien.”

Inspiratieloos

GHV-coach Damir Josipovic heeft iets heel anders aan zijn hoofd. Hij moet met de Goirlese formatie degradatie zien te ontlopen: ,,Daartoe zijn de eerstvolgende drie wedstrijden cruciaal. Maar dan moet het wel veel beter dan tegen Tachos. We speelden verdedigend slap en inspiratieloos: totaal het tegenovergestelde als in onze wedstrijd tegen Aalsmeer. Onze keepers hielden ook niets tegen: elke bal op doel was raak. Heel wonderlijk. Maar goed: Tachos was sowieso te sterk voor ons. April wordt de maand van de waarheid: we spelen namelijk tegen hekkensluiter V&L, Hellas en EHC. Na die wedstrijden hopen we veilig te zijn.”

Volledig scherm Handbal eredivisie Tachos-GHV. Hier centraal in actie voor GHV Sander van Geel © Pix4Profs/Marcel Otterspeer