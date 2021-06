Op weg naar Tokio heeft herstelde Twan van Gendt alleen nog last van bult nummer twee: ‘Daar ging ik bijna!’

olympisch kampioene HC Tilburg haalt Britse keepster met indrukwek­ken­de staat van dienst binnen

4 juni HC Tilburg heeft in Maddie Hinch een keepster voor het nieuwe seizoen gevonden. De 32-jarige is een bekende naam in het internationale hockey, met onder meer ruim 100 interlands en een olympische titel. Met de Britse hockeyvrouwen gaat ze deze zomer ook naar Tokio.