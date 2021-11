Opa versus kleinzoon, biljartgrootheid Ceulemans (84) is apetrots: ‘Wie anders kan dat zeggen?’

Goed opgevoed 'Mijn dochters van 18 zijn minder zelfstan­dig dan ik op die leeftijd: is dat normaal?’

Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Moeder Helen (47, echte naam bekend bij de redactie) verbaast zich over het feit dat haar twee 18-jarige dochters hun moeder graag betrekken bij verschillende levenszaken.

