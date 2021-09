Open dag en oefenduel Trappers op Stappegoor

IJshockeyclub Tilburg Trappers houdt zondag 5 september z'n open dag. In de voormiddag zijn er activiteiten in de ijshal op Stappegoor, later op de dag speelt het Oberligateam een oefenwedstrijd.

De open dag begint om 12.00 uur met demonstratiewedstrijden van de jongste jeugd van Trappers (U9 en U11) tegen de leeftijdsgenoten van Yeti's Breda. Vervolgens kan er van 13.00 - 14.45 uur vrij worden geschaatst met mascotte Bucky. De hele middag mag er een kijkje worden genomen in de spelersbus en in de kleedkamer van het eerste team van Trappers, dat uitkomt in de Duitse Oberliga. Voor kinderen is er een speurtocht, waarbij een T-shirt kan worden gewonnen.

Tijdens de open dag, die om 15.00 uur wordt afgesloten, vindt ook de presentatie plaats van het boek ‘The Art of Max’ over Trappers-speler Max Hermens.

Formule 1

Om 15.00 is in de Biergarten de Formule 1-race in Zandvoort te volgen. Deze vertoning kan alleen worden bijgewoond voor mensen die in bezit zijn van een seizoenkaart van Trappers of een ticket voor de oefenwedstrijd die om 17.30 uur begint.

Voor deze krachtmeting is een interessante oefenpartner vastgelegd. Bo Subr, die de afgelopen zes jaar de coach was van Trappers, komt met zijn nieuwe club Löwen Frankfurt naar Tilburg. Löwen Frankfurt komt uit in de DEL2, een niveau hoger dan de Oberliga waarin Trappers actief is.

Vaccinatiebewijs

Wie activiteiten op de open dag van Trappers wil bijwonen, moet een negatieve coronatest kunnen overleggen of een vaccinatiebewijs kunnen tonen.

Volledig scherm Trappers speelt zondag om 17.30 uur een oefenwedstrijd tegen DEL2-ploeg Löwen Frankfurt. © Pix4Profs / Jules van Iperen