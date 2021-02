Opnieuw Europacup basketbal in Den Bosch: Heroes krijgt de helft van alle Europese wedstrijden

Champagne donderdagochtend in De Maaspoort. Heroes Den Bosch heeft de organisatie van vier achtste finales en twee kwartfinales in de FIBA Europe Cup toegewezen gekregen.

Dat was minder dan waar Heroes op had ingezet, maar van enige teleurstelling is bij de Bossche basketbalclub absoluut geen sprake. ,,Zeker niet”, zegt clubeigenaar Bob van Oosterhout. ,,We hadden heel hoog ingezet met ons bid om alle wedstrijden hierheen te halen. Dat past eigenlijk ook niet bij de policy van de FIBA. Maar met de wedstrijden die we nu mogen organiseren zijn we dolgelukkig.”

In De Maaspoort worden nu zowel op dinsdag 23 als op woensdag 24 maart twee achtste finales gespeeld. Op donderdag 25 en vrijdag 26 maart staat er steeds een kwartfinale gepland. De andere achtste finales en kwartfinales worden gespeeld in het Bulgaarse Botevgrad en het Roemeense Oradea.

Poolse tegenstander

Heroes zelf komt op dinsdag 23 maart in De Maaspoort in het actie tegen het Poolse Stal Ostrow. Als de Bossche ploeg die confrontatie wint is op donderdag 25 maart het Belgische Belfius Mons-Hainaut of het Oekraïense BC Prometey de tegenstander.

In januari organiseerde Heroes ook al een aantal wedstrijden in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. ,,Van de FIBA kregen wij direct daarna al te horen dat ze zeer tevreden waren over onze organisatie. Daarom komt deze nieuw toewijzing voor ons nu niet als een verrassing”, zegt Van Oosterhout.

Het exacte speelschema voor de nieuwe Europese basketbalwedstrijden in De Maaspoort moet nog worden vastgesteld.