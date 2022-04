Opnieuw zure nederlaag in overtime voor Trappers, dat op rand van de afgrond staat

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben in een zinderende wedstrijd net als vrijdag in overtime verloren van Memmingen Indians. Toen werd het 3-4, nu 4-5. Dinsdag moet de ploeg van Dave Livingston winnen in Zuid-Duitsland, anders is het seizoen voorbij.

De eerste periode was een heftige op Stappegoor zondagmiddag. Het spel golfde in hoog tempo op en neer, maar toch vooral in de richting van het doeltje van Ruud Leeuwesteijn. De Trappers-goalie had een paar fraaie reddingen in huis, maar net nadat Trappers voor de tweede keer een powerplay van de bezoekers keurig had overleefd, was het toch raak. Max Lukes prikte in de elfde minuut de 0-1 binnen. \

Daarna mochten de Tilburgers van geluk spreken dat de achterstand voor de eerste pauze niet groter werd. Zo kon Ludwig Nirschl alleen op Leeuwesteijn af met de puck, maar lukte het de forward niet om de 0-2 te maken.

In de tweede periode schoot de thuisploeg uit de startblokken. In de resterende ruime minuut powerplay werd niet gescoord, maar daarna was het wel snel raak. Max Hermens maakte op assist van Brett Bulmer de achterstand ongedaan: 1-1. En Memmingen was amper van de schrik bekomen of de volgende Tilburgse treffer lag in het netje. Dit keer in powerplay van Max van Soest, op aangeven van Hermens: 2-1.

Memmingen knakt niet

Maar Memmingen was zeker niet geknakt. Net nadat Trappers een powerplay van de gasten had overleefd, was het klasbak Jaroslav Hafenrichter die voor 2-2 zorgde.

Trappers profiteerde kort daarna van een straf van de bezoeker. In powerplay maakte Max Hermens zijn tweede treffer: 3-2.

Hoewel Memmingen de druk hoog opvoerde in de slotfase van de tweede periode, lukt het Trappers om de tweede pauze in te gaan met een voorsprong. Maar kort daarna moest Leeuwesteijn toch capituleren. Onnodig puckverlies bood Sergej Topol een buitenkansje: 3-3.

Weer overtime

Memmingen ging op zoek naar ‘de kill’, maar het was Trappers dat opnieuw op voorsprong kwam. Een fraai uitgespeelde aanval over de schijven Danny Stempher en Diego Hofland werd door Reno de Hondt afgerond: 4-3. Maar ook dit bleek niet de winnende treffer. Nadat Trappers in powerplay vergeefs had geprobeerd de definitieve beslissing te forceren, was het opnieuw Hafenrichter die van dichtbij raak prikte: 4-4.

Overtime weer dus, net als vrijdag in Memmingen. Toen sloeg Indians na 51 tellen toe. En ook dit keer maakten pakten de Duitsers de ‘sudden victory’. nu na 3 minuten en 58 minuten. Een afstandsschot belandde op een vreemde wijze - met een boogje, zo leek het - achter Trappers-goalie Leeuwesteijn in het net.

Scoreverloop: 11. Lukes 0-1, 22. Hermens 1-1, 26. Van Soest (pp) 2-1, 31. Hafenrichter 2-2, 33. Hermens 3-2 (pp), 42. Topol 3-3, 53. De Hondt 4-3, 55. Hafenrichter 4-4, 65. Topol 4-5 (in overtime).