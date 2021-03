Opvallende verrijzenis van Heroes: staat de Bossche basketbaltrein nu eindelijk op de rails?

,,We moeten gaan praten”, zei Heroes-coach Jean-Marc Jaumin nog maar anderhalve week geleden. Zijn ploeg had die avond de uitwedstrijd tegen Feyenoord Basketbal met 107-87 verloren en was dolende in de Elite A groep van de DBL. Drie dagen eerder ging Heroes in eigen huis met 68-81 onderuit tegen Donar Groningen nadat de ploeg in het derde kwart van die wedstrijd vijftien punten voor had gestaan. Jaumin sprak over een ‘mentaal probleem’ bij zijn ploeg, die bij de geringste tegenslag uit elkaar viel.