Oranje-podium tijdens MXGP van Vlaanderen in Lommel: ‘Wij hebben laten zien dat we een Nederlandse GP verdienen’

,,Ik denk dat we hebben laten zien dat degene die over de Nederlandse GP gaat, een grote fout heeft gemaakt”, vertelde Brian Bogers na zijn eerste GP-zege in de persconferentie gevraagd naar het feit dat er voor het eerst in zeventig jaar geen GP in Nederland is dit seizoen. ,,Kijk ons hier eens zitten, met z'n drieën!” Voor Eindhovenaar Bogers is het een extra mooi moment, nadat hij twee weken geleden vader werd van een zoon, Brian junior. ,,Dit is toch fantastisch: dat je straks aan je kleine jongen kan vertellen dat je pa dit toch maar heeft gedaan!”